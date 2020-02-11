Лавров обсудил с главой МИД Германии проект резолюции СБ ООН по Ливии

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону во вторник с германским коллегой Хайко Маасом проект резолюции СБ ООН по урегулированию в Ливии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся обмен мнениями о ходе обсуждения в Совете Безопасности ООН проекта резолюции по вопросам урегулирования вооруженного конфликта в Ливии с учетом итогов прошедшей в Берлине 19 января Международной конференции по Ливии, а также состоявшегося в Женеве под эгидой ООН первого заседания Совместного военного комитета "5+5", - указали в дипведомстве. - С российской стороны была подтверждена позиция о необходимости содействовать формированию согласия между самими ливийскими сторонами, без чего никакие международные инициативы не могут увенчаться успехом. Также подчеркнуто, что требуется в полной мере учесть позицию стран - соседей Ливии и Африканского союза".