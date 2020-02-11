Лавров обсудил с послами стран СНГ международные и региональные темы

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил во вторник с послами государств - участников СНГ сотрудничество на пространстве Содружества и актуальные международные и региональные проблемы. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были подведены итоги проделанной в 2019 году работы по развитию сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах, обеспечению безопасности на пространстве Содружества, укреплению позиций стран СНГ на международной арене. Определены дальнейшие шаги по наращиванию многопланового взаимодействия", - отметили в министерстве

В российском дипведомстве добавили, что участники также обменялись мнениями по актуальным международным и региональным темам.

Как указали в МИД РФ, Лавров вручил почетную грамоту президента Российской Федерации послу Азербайджана в РФ Поладу Бюльбюль оглы за большой вклад в развитие российско-азербайджанских отношений.