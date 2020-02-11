Небензя призвал решать палестино-израильский конфликт с помощью международных усилий

ООН, 11 февраля. /ТАСС/. "Сделка века" США привлекла внимание к палестино-израильской проблеме, но для справедливого решения необходимо активизировать усилия "ближневосточного квартета" с участием ООН, Евросоюза и США. Об этом заявил во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по обсуждению мирного плана США по палестино-израильскому урегулированию.

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"Сделка века", как бы к ней не относиться, привлекла внимание к необходимости решения палестинского вопроса. Но мы убеждены, что для этого нужны слаженные действия международного сообщества по выработке справедливого и устойчивого урегулирования, - сказал он. - Считаем, что в сложившейся ситуации необходимо активизировать усилия "квартета" международных посредников, являющегося единственно признанным Советом Безопасности ООН механизмом сопровождения ближневосточного процесса".

По словам Небензи, добиться справедливого решения конфликта за счет односторонних уступок и без учета мнения Палестины не является возможным.

"Мы неоднократно говорили, что примем тот план урегулирования, который будет взаимоприемлем обеими сторонами", - отметил он. "Но как быть в ситуации, когда одна сторона - палестинская - считает план несправедливым и отказывается его принимать? План, в котором решать ключевые проблемы окончательного статуса палестинских территорий... предлагается за счет односторонних уступок. И как вообще можно добиться справедливого решения в одностороннем порядке?" - обратился он с риторическим вопросом к коллегам в СБ ООН.