"Минску-2" - пять лет. Итоги и перспективы

В нем, по сути, была сформулирована пошаговая дорожная карта урегулирования конфликта в Донбассе, предусматривающая прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения, обмен пленными по формуле "всех на всех", амнистию для участников событий, а также проведение конституционной реформы на Украине. Комплекс мер предписывает, в частности, законодательное закрепление "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей", проведение в регионе выборов, а в качестве завершающей меры предусматривалась передача Киеву контроля над границей между республиками Донбасса и РФ.

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Пять лет исполняется в среду с того дня, как 12 февраля 2015 года участники контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины подписали в столице Белоруссии комплекс мер по выполнению минских соглашений. Этот документ был предварительно согласован с главами стран "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина), получил поддержку Совбеза ООН и стал базовым для всех дальнейших мирных переговоров по Донбассу.

Для большинства из 13 пунктов этого документа были указаны конкретные сроки исполнения, а завершить урегулирование конфликта предполагалось до конца 2015 года. С тех пор прошло пять лет, однако полностью ни один из пунктов соглашения так и не был реализован.

Определенным прогрессом в выполнении минского документа были отмечены лишь первые два года, когда заработала контактная группа, систематически проходили встречи в "нормандском формате" и была выработана "формула Штайнмайера" - компромиссный механизм введения особого статуса Донбасса. Однако с осени 2016 года руководство Украины, возглавляемое президентом Петром Порошенко, фактически заняло позицию блокирования минских соглашений. Киев отказался не только выполнять, но даже обсуждать вопросы политической повестки. Эксперты заговорили о том, что минский процесс зашел в тупик. Влиять на решение украинского конфликта пытались и США, назначившие специального представителя Госдепартамента по Украине, а Киев вышел с инициативой заменить реализацию Минских соглашений вводом в Донбасс некоей миротворческой миссии под эгидой ООН.

Надежда на возобновление мирного процесса появилась лишь весной 2019 года, после победы на президентских выборах Владимира Зеленского. Он пришел к власти на обещаниях урегулировать конфликт и, несмотря на очень непростую внутриполитическую ситуацию, сумел выполнить решения двух предыдущих нормандских саммитов 2015 и 2016 годов. На линии разделения были разведены войска на трех участках, а Киев подписал согласие на закрепление в законодательстве страны особого статуса Донбасса по "формуле Штайнмайера" (на временной основе в день выборов в регионе и на постоянной основе - после признания выборов ОБСЕ).

В результате 9 декабря 2019 года в Париже был проведен "нормандский саммит", не собиравшийся до этого в течение трех лет. По его итогам лидеры Германии, России, Украины и Франции приняли коммюнике, в котором украинская сторона взяла на себя не только обязательства провести разведение сил еще на трех участках, провести обмен пленными и открыть новые пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе, но и признала необходимость выполнить политическую часть подписанного в 2015 году комплекса мер - закрепить в законодательстве на постоянной основе особый статус Донбасса с учетом "формулы Штайнмайера".

Разногласия сохраняются

Правда, уже "нормандский саммит" показал, что по целому ряду вопросов новое украинское руководство остается на тех же позициях, которые блокировали мирный процесс еще во времена Порошенко.

"У нас с президентом РФ совершенно разный взгляд по поводу передачи границы, - пояснял по итогам саммита Зеленский. - Президент РФ говорит о том, что подписано в Минске, то есть о передаче границы после выборов. Я же говорю о том, чтобы передача границы была до проведения местных выборов". Больше того, пункт о передаче границы Киеву в комплексе мер Зеленский назвал "самым большим проигрышем Украины" и предложил создать подгруппу в контактной группе, которая будет заниматься исключительно вопросом возвращения контроля над границей.

Эту же позицию - по сути пересмотра минских соглашений - продолжают отстаивать на переговорах контактной группы и полпред Украины Леонид Кучма, и представитель в политической подгруппе Алексей Резников. Как и при Порошенко, Киев продолжает выдвигать все новые условия для проведения выборов в Донбассе. Теперь к требованию возвращения контроля над границей добавилась идея предварительно вернуть в регион всех беженцев.

Особенно показательным выглядит тот факт, что украинская сторона, как рассказал на днях глава МИД РФ Сергей Лавров, отказалась в Париже зафиксировать в итоговом коммюнике задачу разведения сил вдоль всей линии соприкосновения. По словам Лаврова, договоренность о разведении сил вдоль всей линии была достигнута при подготовке саммита, и украинцы тогда поддержали это решение. Однако уже в Париже Зеленский потребовал пересмотреть достигнутые соглашения, обосновав это тем, что раз отвод сил в трех пилотных пунктах - Петровском, Золотом и у Станицы Луганской - занял более пяти месяцев, то их разведение по всей линии потребует 10-15 лет.

"Тогда [президент России Владимир] Путин предложил записать, что стороны начнут с дополнительных трех населенных пунктов, но их цель - и они будут над этим работать, - заключается в том, чтобы линия соприкосновения была освобождена от сил и средств противоборствующих сторон. В ответ - категорический отказ", - рассказал глава российского внешнеполитического ведомства.

"Я не открою большого секрета, - отметил Лавров в интервью "Российской газете", - но нам известно, что такую позицию украинская делегация на "нормандском саммите" в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон. Видимо, поддержание этого конфликта в некоей контролируемой фазе соответствует интересам США с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространстве".

После саммита

После "нормандского саммита" прошло уже два месяца, но из всех поставленных на нем задач выполнена пока только одна - в преддверии Нового года, как и было обещано, состоялся масштабный обмен пленными. В конструктивном ключе идет обсуждение и нового раунда взаимного освобождения удерживаемых лиц.