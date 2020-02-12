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Переговоры о перемирии в Ливии
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Небензя: Москва рассчитывает на учет своей позиции в резолюции Великобритании по Ливии

ООН, 12 февраля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Москва рассчитывает, что российская позиция будет учтена в резолюции по Ливии до того, как она будет вынесена на голосование в Совете Безопасности ООН в среду. Об этом заявил во вторник ТАСС постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

Ранее источник ТАСС в ООН сообщил, что проект резолюции Великобритании в поддержку решений берлинской конференции по Ливии будет вынесен на голосование СБ ООН 12 февраля.

"У нас еще есть время для обсуждения. Есть ряд вопросов, которые мы с ними прорабатываем, и рассчитываем, что наша позиция будет учтена", - сказал Небензя.

Теги
РоссияЛивияНебензя, Василий АлексеевичПереговоры о перемирии в Ливии
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