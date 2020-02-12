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Кризис в Сирии

Более 150 сирийцев погибли в январе в результате обстрелов боевиков

В совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии отмечается, что действия сирийских войск в Идлибе являются ответом на провокации боевиков

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Более 150 мирных жителей погибли в Сирии в январе в результате обстрелов боевиков группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) и союзных ей формирований. Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов РФ и Сирии по возвращению беженцев.

Действия сирийских войск в провинции Идлиб являются ответом на провокации боевиков. "В ответ на постоянные провокации террористов подразделения сирийской армии были вынуждены предпринять действия с целью обеспечения безопасности подконтрольной правительству территории", - отмечается в заявлении.

В документе указывается, что активизация террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" и подконтрольных ей формирований фактически сорвала усилия России и Сирии, направленные на снижение напряженности в Идлибе. 

Кроме того, с целью блокирования выхода сирийских граждан через организованные РФ и Сирией гуманитарные коридоры, боевики незаконных вооруженных формирований заминировали и перекрыли дороги, ведущие к пунктам пропуска "Эль-Хадер" в провинции Алеппо, "Абу-эд-Духур" в провинции Идлиб и "Хабит" в провинции Хама, уточняется в совместном заявлении.

"В ходе отступления террористов в распоряжение сирийской армии попало значительное количество оставленных незаконными вооруженными формированиями техники, боеприпасов и вооружения, в том числе западного производства, что свидетельствует о непрекращающейся поддержке боевиков из-за рубежа", - отмечается в заявлении.

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СирияРоссияКризис в Сирии
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