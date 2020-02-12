РФ и Сирия обеспокоены задержкой реализации плана ООН по эвакуации беженцев из Эр-Рукбана

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия и Сирия выражают обеспокоенность задержкой региональными структурами ООН реализации плана по эвакуации беженцев из лагеря Эр-Рукбан. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

"Значительную обеспокоенность вызывает позиция региональных структур Организации Объединенных Наций, которые до настоящего времени так и не приступили к реализации разработанного ими же плана по эвакуации оставшихся жителей лагеря Эр-Рукбан, постоянно откладывая сроки его проведения под различными предлогами", - говорится в заявлении.

Отмечается, что последним таким предлогом стала необходимость проверки "откровенно ложной информации о якобы задержании сирийскими органами правопорядка выведенных в 2019 году из лагеря сирийцев".

Информация, отмечается в документе, распространялась западными неправительственными организациями.

В заявлении подчеркивается, что представителям ООН в очередной раз согласовали посещение районов проживания беженцев из Эр-Рукбана. В январе 2020 года они смогли "опросить бывших жителей лагеря и убедиться в отсутствии каких-либо проблем со службами госбезопасности Сирии".

Документ подписали руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию страны - министр местного самоуправления Хусейн Махлюф.