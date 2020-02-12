{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

РФ и Сирия обеспокоены задержкой реализации плана ООН по эвакуации беженцев из Эр-Рукбана

В заявлении межведомственных координационных штабов двух стран говорится, что сроки постоянно откладывают "под различными предлогами"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия и Сирия выражают обеспокоенность задержкой региональными структурами ООН реализации плана по эвакуации беженцев из лагеря Эр-Рукбан. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирии.

"Значительную обеспокоенность вызывает позиция региональных структур Организации Объединенных Наций, которые до настоящего времени так и не приступили к реализации разработанного ими же плана по эвакуации оставшихся жителей лагеря Эр-Рукбан, постоянно откладывая сроки его проведения под различными предлогами", - говорится в заявлении.

Отмечается, что последним таким предлогом стала необходимость проверки "откровенно ложной информации о якобы задержании сирийскими органами правопорядка выведенных в 2019 году из лагеря сирийцев".

Информация, отмечается в документе, распространялась западными неправительственными организациями.

В заявлении подчеркивается, что представителям ООН в очередной раз согласовали посещение районов проживания беженцев из Эр-Рукбана. В январе 2020 года они смогли "опросить бывших жителей лагеря и убедиться в отсутствии каких-либо проблем со службами госбезопасности Сирии".

Документ подписали руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии - начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию страны - министр местного самоуправления Хусейн Махлюф.

Теги
СирияРоссияКризис в Сирии
Реклама на ТАСС
Посольство РФ в Пхеньяне поздравило нового посла КНДР в Москве с вступлением в должность
В начале февраля стало известно о прибытии в Москву нового посла страны Син Хон Чхоля. Предыдущий посол Ким Хён Чжун вернулся в Пхеньян в мае 2019 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС