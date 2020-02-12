Первый спикер Совфеда Шумейко принимает участие в заседании верхней палаты 12 февраля

МОСКВА, 12 февраля /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила большой вклад в становление и развитие парламентаризма первого спикера верхней палаты парламента Владимира Шумейко, который по случаю своего 75-летнего юбилея принимает участие в заседании СФ.

"10 февраля исполнилось 75 лет первому председателю Совета Федерации Владимиру Филипповичу Шумейко. Мы пригласили Владимира Филипповича на наше заседание. Владимир Филиппович внес неоценимый вклад в становление парламентаризма новой России", - сказала Матвиенко, открывая пленарное заседание в среду.

"Быть первым всегда трудно - прокладывать рельсы, дорогу, организовать работу новой парламентской структуры", - добавила она, отметив, что тогда было неспокойное время.

По мнению спикера СФ, именно создание двухпалатного парламента, Совета Федерации во многом послужило стабилизации ситуации в стране. Она напомнила, что в состав Совета Федерации входили губернаторы, председатели законодательных органов власти регионов. Матвиенко рассказала, что сама выступала в СФ с докладами в качестве заместителя председателя правительства. "Я помню, как это было непросто. Все это еще объяснялось и сложной экономической, социальной и политической ситуацией", - сказала сенатор.

Она подчеркнула, что почетный председатель Совфеда Шумейко создал все условия для становления верхней палаты. "Он и его коллеги, преодолевая чрезвычайные трудности, сумели поставить на рабочие рельсы этот очень важный орган. И сделано было очень много. Первый председатель Совета Федерации, конечно же, войдет в историю российского парламентаризма, в историю новой России", - сказала Матвиенко.

Она поблагодарила Шумейко за работу, вручила ему почетную грамоту СФ "в знак признания вклада и заслуг в становление и развитие верхней палаты".