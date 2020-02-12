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Посольство РФ в Пхеньяне поздравило нового посла КНДР в Москве с вступлением в должность

В начале февраля стало известно о прибытии в Москву нового посла страны Син Хон Чхоля. Предыдущий посол Ким Хён Чжун вернулся в Пхеньян в мае 2019 года

ПХЕНЬЯН, 12 февраля. /ТАСС/. Российское посольство в Пхеньяне поздравило нового посла КНДР в Москве Син Хон Чхоля с вступлением в должность и пожелало ему успехов в работе.

"В Москве приступил к работе новый чрезвычайный и полномочный посол Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации Син Хон Чхоль, - отмечается в распространенном в среду сообщении диппредставительства в Facebook. - От души желаем ему успехов в деле укрепления традиционных отношений дружбы и добрососедства между нашими странами и народами".

"Знаем его как опытного дипломата и уверены, что он отлично справится с возложенными на него обязанностями", - резюмировало российское посольство.

Сообщение с поздравлением российские дипломаты сопроводили архивной фотографией северокорейского дипломата.

В начале февраля стало известно о прибытии в Москву нового посла КНДР Син Хон Чхоля. Предыдущий посол КНДР в России Ким Хён Чжун вернулся в Пхеньян в мае 2019 года, где возглавил международный отдел ЦК Трудовой партии Кореи.

Син Хон Чхоль - карьерный дипломат. С 2014 года он занимал пост заместителя министра иностранных дел КНДР.

Теги
КНДРРоссия
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