Посольство РФ в Пхеньяне поздравило нового посла КНДР в Москве с вступлением в должность

ПХЕНЬЯН, 12 февраля. /ТАСС/. Российское посольство в Пхеньяне поздравило нового посла КНДР в Москве Син Хон Чхоля с вступлением в должность и пожелало ему успехов в работе.

"В Москве приступил к работе новый чрезвычайный и полномочный посол Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации Син Хон Чхоль, - отмечается в распространенном в среду сообщении диппредставительства в Facebook. - От души желаем ему успехов в деле укрепления традиционных отношений дружбы и добрососедства между нашими странами и народами".

"Знаем его как опытного дипломата и уверены, что он отлично справится с возложенными на него обязанностями", - резюмировало российское посольство.

Сообщение с поздравлением российские дипломаты сопроводили архивной фотографией северокорейского дипломата.

В начале февраля стало известно о прибытии в Москву нового посла КНДР Син Хон Чхоля. Предыдущий посол КНДР в России Ким Хён Чжун вернулся в Пхеньян в мае 2019 года, где возглавил международный отдел ЦК Трудовой партии Кореи.

Син Хон Чхоль - карьерный дипломат. С 2014 года он занимал пост заместителя министра иностранных дел КНДР.