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Кризис в Сирии
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Путин и Эрдоган обсудили по телефону обстановку в Идлибе

Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры России и Турции отметили важность полной имплементации имеющихся договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону различные аспекты сирийского урегулирования, в том числе в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

"Продолжено обсуждение различных аспектов урегулирования сирийского кризиса, прежде всего, в контексте обострения обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Отмечена важность полной имплементации имеющихся российско-турецких договоренностей, включая Сочинский меморандум от 17 сентября 2018 года", - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, отмечено, что стороны условились о проведении дополнительных контактов по линии соответствующих ведомств.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом. 7 февраля турецкая газета Milliyet сообщила со ссылкой на военный источник, что три турецких наблюдательных пункта из 12 располагаются на территориях, подконтрольных Дамаску.

Утром 11 февраля сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, приступила к масштабным атакам против войск сирийской армии по двум направлениям - на город Саракиб и населенный пункт Нейраб, расположенный севернее Саракиба в провинции Идлиб. Наступление оппозиции велось под мощным огневым прикрытием турецкой артиллерии. Активное участие в боях принимали сторонники террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Отряды сирийской армии отразили эти атаки. Боевики понесли значительные потери убитыми и ранеными.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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