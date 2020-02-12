Дума сокращает срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство в упрощенном режиме

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект, сокращающий с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

Согласно действующим нормам, по общему правилу рассмотрение заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке осуществляется в срок до шести месяцев со дня их подачи.

Этот срок предлагается сократить до трех месяцев, но речь идет о заявлениях, поданных на территории РФ. При этом для лиц, проживающих за пределами России, срок рассмотрения заявлений останется прежним - шесть месяцев. Ко второму чтению в законопроект была внесена поправка, согласно которой в случаях необходимости уточнения фактов, свидетельствующих о наличии оснований для отклонения заявлений, срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.

Документ разработан в соответствии с поручением президента РФ и планом мероприятий по реализации в 2019-2021 годах концепции государственной миграционной политики.