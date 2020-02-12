СФ одобрил закон о декриминализации дисциплинарной ответственности пограничников

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил закон, который разделяет уголовную и дисциплинарную ответственность пограничников.

Согласно действующей редакции Уголовного кодекса (УК) РФ, нарушение правил пограничной службы считается преступлением и должно повлечь за собой уголовную ответственность как в случае причинения вреда интересам безопасности государства, так и в тех случаях, когда вред действиями пограничника причинен не был.

Одновременно федеральный закон "О статусе военнослужащих" позволяет привлекать нарушителя правил несения службы к дисциплинарной ответственности. По мнению разработчиков инициативы, это приводит к правовой коллизии, а также к произвольному применению закона.

В связи с этим из статьи 341 УК РФ исключаются положения об уголовной ответственности пограничников, действие или бездействие которых могло бы повлечь причинение вреда интересам безопасности государства, однако не привело к каким-либо общественно опасным последствиям. Аналогичная поправка вносится в статью 340 о нарушении правил несения боевого дежурства по своевременному обнаружению и отражению внезапного нападения на Российскую Федерацию.

Как отмечается в заключении профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству, принятие закона "будет способствовать четкому разграничению уголовной и дисциплинарной ответственности за нарушение правил несения боевого дежурства и нарушение правил несения пограничной службы".