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Матвиенко: отношения РФ и Сербии вышли на уровень подлинного стратегического партнерства

Спикер Совета Федерации также отметила, что в России ждут президента Сербии Александара Вучича на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила заинтересованность России в углублении и расширении сотрудничества с Сербией, отношения с которой, по ее словам, вышли на уровень подлинного стратегического партнерства.

"Отношения между нашими странами вышли на уровень подлинного стратегического партнерства. В прошлом году Сербию посетило все высшее руководство России. Это еще одно подтверждение нашей заинтересованности углублять, расширять сотрудничество с братским народом Сербии по всем направлениям", - сказала Матвиенко в среду на встрече с председателем Народной скупщины (однопалатный парламент) Сербии Майей Гойкович.

Она напомнила, что недавно лидеры двух государств встречались при запуске "Турецкого потока". "Знаем, что Сербия выполнила все обязательства, взятые на себя в рамках этого проекта и, безусловно, это повысит надежность снабжения Сербии необходимыми объемами газа", - подчеркнула спикер Совфеда.

Она также отметила, что в России ждут президента Сербии Александара Вучича на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Таким образом, продолжится диалог наших лидеров", - сказала председатель СФ.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияСербияВучич, Александар
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