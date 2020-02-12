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Кризис в Сирии
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Песков: Дамаск наносит удары в Идлибе только по террористам, а не по гражданским лицам

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с утверждением, что Россия и Сирия якобы наносят удары по мирным жителям в Идлибе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Сергей Бобылев/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Войска сирийского правительства наносят удары в Идлибе только по террористам, а не по гражданским лицам. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, который в среду высказал предположение, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям.

"Что касается ударов по Идлибу, которые сирийские военные осуществляют, то это удары по террористам, а не по гражданским лицам", - сказал он. Песков добавил, что эти удары преследуют цель "нейтрализовать террористов и их агрессивную деятельность, которую они осуществляют оттуда".

Песков отметил, что обстановка в Идлибе "весьма напряженная и продолжает вызывать обеспокоенность". Он также подчеркнул, что "в Кремле по-прежнему придерживаются сочинских договоренностей, которые возлагают на стороны определенные обязательства".

"В частности, по этому документу турецкая сторона взяла на себя обязательства по обеспечению соответствующей нейтрализации террористических группировок, которые сконцентрировались в Идлибе. Сейчас мы по-прежнему с сожалением констатируем, что эти группировки из Идлиба наносят удары по сирийским войскам, а также осуществляют агрессивные действия в отношении наших военных объектов", - заявил представитель Кремля. Он назвал такое положение дел недопустимым и идущим вразрез с сочинскими договоренностями.

При этом Песков заявил, что пока не планируется проведение разговора президентов РФ и Сирии Владимира Путина и Башара Асада. По его словам, диалог осуществляется на постоянной основе на уровне представителей обоих государств. "Нет, пока каких-то контактов нет, - сказал Песков, отвечая на вопрос, вызывает ли ситуация в Идлибе необходимость переговоров двух президентов. - Но наши представители, в том числе наши военные, естественно, находятся в постоянном контакте с сирийскими представителями".

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в СирииАсад, Башар ХафезЭрдоган, Реджеп ТайипПесков, Дмитрий Сергеевич
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