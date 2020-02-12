Песков заявил, что Крым не может быть объектом какого-либо "размена"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Крым не может быть объектом какого-либо "размена", в том числе ради подачи воды на полуостров со стороны Украины.

Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать возможность возвращения Киеву контроля над границей в Донбассе в обмен на возобновление Украиной водоснабжения Крыма.

"Крым не может быть объектом каких-либо разменов", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что речь идет о российском регионе, водоснабжение которого обеспечивается в рамках существующих программ развития.

"Если есть какие-то предложения по дополнительному водоснабжению - на коммерческой или на иной основе - они могут быть рассмотрены", - добавил Песков.