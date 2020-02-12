Совфед поддерживает закрепление в Конституции особых федеральных территорий

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Совет Федерации поддерживает предложение о закреплении в Конституции особых федеральных территорий, к которым можно отнести, в частности, озеро Байкал, сообщила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Оба комитета, комитет по конституционному законодательству и госстроительству, а также комитет по федеративному устройству, высказали свою точку зрения, что это было бы полезно. Имея в виду огромные размеры нашей страны, ее федеративное устройство, разные территориальные и экономические условия субъектов РФ, [надо] выделить такие территории, которые имеют особое оборонное, экономическое, природное значение (это не значит, что таких территорий будет много), которые нуждаются в отдельном регулировании, финансовом обеспечении, чтобы обеспечить эффективное развитие всей страны", - сказала Матвиенко.

"Позиция СФ - мы бы поддержали такие поправки в Конституцию", - сказала она, приведя в качестве возможного примера таких федеральных территорий космодром Восточный и озеро Байкал.