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Матвиенко: механизм консультаций по генпрокурору может предусматривать голосование в СФ

Спикер Совета Федерации отметила, что возможное введение нового механизма назначения генпрокурора, при котором его назначает президент, а не Совфед, не ударит по статусу верхней палаты парламента

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Механизм консультаций с Советом Федерации при назначении генпрокурора и его заместителей в случае внесения поправок в Конституцию РФ может предусматривать голосование сенаторов, сообщила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Механизм консультаций мы сейчас разрабатываем. По сути, это будут, как нам видится, те же процедуры, которые были при утверждении [генпрокурора и его заместителей]. Это будут расширенные комитеты, публичные открытые обсуждения. Возможно, мы сейчас хотим это до конца юридически проработать, после завершения широких консультаций даже рассмотрение [кандидатур] на пленарном заседании, такое же голосование членов Совета Федерации, что мы даем согласие на утверждение", - сказала Матвиенко.

Она добавила, что возможное введение нового механизма назначения генпрокурора и его заместителей, при котором их назначает президент, а не Совфед, не ударит по статусу верхней палаты парламента.  По словам Матвиенко, в соответствии с президентской поправкой к Конституции статус Совета Федерации существенно меняется, "растет его влияние на принятие кадровых решений в тех сферах, которые ранее не входили в полномочия Совета Федерации". Спикер напомнила, что поправка предусматривает, что руководители силовых ведомств будут назначаться после предварительных консультаций с Совфедом, поэтому "нужна унификация процедур, чтобы был единый подход".

"Мы сейчас сосредоточены на том, чтобы сделать этот механизм действительно прозрачным: чтобы деятельность силовых и правоохранительных органов была открыта для общества, чтобы кандидаты выступали со своими программами, отвечали на вопросы", - подчеркнула Матвиенко.

Назначение генпрокурора и его заместителей

Ранее профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал включение в президентский законопроект об изменениях в Конституции поправки, согласно которой генпрокурор и его заместители будут назначаться после консультаций с Совфедом. Поправкой предлагается распространить предложенный президентом РФ Владимиром Путиным порядок назначения региональных прокуроров на приравненных к ним прокуроров военных, природоохранных и иных специализированных прокуратур, а также на генерального прокурора РФ и его заместителей. Для этого в ст. 129 Конституции РФ закрепляется, что генеральный прокурор РФ, его заместители и прокуроры, приравненные к прокурорам субъектов РФ, назначаются на должность после консультаций с Советом Федерации и освобождаются от должности президентом.

Согласно действующей редакции Конституции, генпрокурор и его заместители назначаются на должность и освобождаются от должности Совфедом по представлению главы государства.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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