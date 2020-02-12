Путин 13 февраля встретится с рабочей группой по Конституции

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 13 февраля проведет очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"В ней [во встрече] примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели", - говорится в сообщении.

Ранее планы провести 13 февраля такую встречу подтверждал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, можно предположить, что в том числе и на этой встрече пойдет речь об основных параметрах изменений, которые сейчас обсуждаются в группе.

В предыдущий раз Путин провел встречу с рабочей группой 16 января.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.