Сенаторы обсудят предлагаемые изменения в Конституции на круглом столе

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила провести в ближайшее время круглый стол с сенаторами для обсуждения предлагаемых поправок в Конституцию, чтобы снять все вопросы и опасения парламентариев.

Такое предложение возникло после выступлений нескольких членов СФ, которые высказали замечания по поправкам. В частности, зампред комитета по конституционному законодательству и госстроительству Елена Мизулина выступила против того, что генпрокурора и региональных прокуроров будет назначать не Совет Федерации по предоставлению главы государства, а президент после консультаций с верхней палатой парламента.

"У меня большие сомнения, я пока не вижу убедительных аргументов в пользу того, чтобы отступить от того механизма назначения и освобождения, который предложен в законопроекте президента. Поскольку генеральный прокурор и прокурор субъекта обладают обвинительной властью, это единственный орган в стране, который имеет право выдвигать обвинение против гражданина и отстаивать его в суде. Это огромная власть", - сказала Мизулина. По ее словам, "нет достаточной аргументации сводить все только к консультациям". "Да, это удобно генеральному прокурору и прокурорам субъектов. Но не случайно президент предложил не такой механизм, а именно согласование с Советом Федерации. Я полагаю, что это лучший механизм, он учитывает все риски, которые содержит в себе обвинительная власть", - сказала Мизулина.

Сенатор также призвала подумать над процедурой общероссийского голосования по закону в связи с тем, что поступает разная информация об этапности вступления его в силу и проведении голосования.

В свою очередь член комитета по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова предложила проводить более широкое обсуждение предлагаемых поправок с сенаторами.

Матвиенко в ответ заявила о том, что в СФ постоянно обсуждаются предложения по изменениям в Конституции, профильным комитетам даются различные поручения по этой теме. "Другое дело, что вы, наверное, делаете это кулуарно. Надо приглашать всех заинтересованных сенаторов. Давайте мы соберем круглый стол, пригласим всех заинтересованных сенаторов, пообсуждаем. Безусловно, это точно не будет лишним", - сказала она. Сенаторы договорились провести круглый стол в ближайшую пятницу.