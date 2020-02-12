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Путин и председатель Совета министров Италии обменялись мнениями по ситуации в Ливии

Переговоры проходили по телефону

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте провели телефонный разговор, в ходе которого обменялись мнениями по ситуации в Ливии. Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе итальянской стороны.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Ливии, в том числе в контексте реализации итогов международной конференции в Берлине 19 января, - говорится в сообщении пресс-службы. - Президент России подчеркнул принципиальную важность согласования с ливийскими сторонами всех параметров урегулирования, прорабатываемых в эти дни по линии Совета Безопасности ООН".

Стороны также высказали заинтересованность в продолжении совместной работы, ориентированной на достижение долгосрочной нормализации в Ливии. "Затронуты некоторые вопросы российско-итальянского сотрудничества. Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИталияРоссияЛивияКонте, Джузеппе
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