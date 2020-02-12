Лавров на Мюнхенской конференции встретится с главами МИД ФРГ, Китая, Японии

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности планирует провести встречи с коллегами из Германии, Китая и Японии. Об этом сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"График [неформальных контактов] сейчас выстраивается. Намечено совместное участие министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы внешнеполитической службы ФРГ господина [Хайко] Мааса в традиционном деловом завтраке с представителями немецких и российских деловых кругов. Запланирован ряд двусторонних встреч Сергея Лаврова с его зарубежными коллегами: министром иностранных дел ФРГ господином Маасом, главой МИД Китая господином Ван И, министром иностранных дел Японии, министром иностранных дел Хорватии, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности господином [Жозепом] Боррелем", - сказала она.

По словам дипломата, российская сторона продолжает получать запросы на двусторонние встречи с главой МИД РФ. Кроме того, информировала Захарова, в ходе поездки в Мюнхен Лавров примет участие в торжественной церемонии вручения российским ветеранам юбилейной медали "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

Мюнхенская конференция по безопасности, 56-я по счету, пройдет 14-16 февраля.