Захарова: Россия рассчитывает на продолжение работы с Турцией по решению проблемы Идлиба

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Москва планирует продолжать работу с Анкарой по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, график контактов формируется. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что в предстоящий период российские и турецкие представители продолжат работу по выработке комплексного решения проблемы Идлиба. На днях российская межведомственная делегация побывала в Анкаре, теперь формируется график очередных контактов по также межведомственной линии", - сказала она.

Дипломат добавила, что причиной обострения ситуации в сирийской провинции является невыполнение Турцией принятых на себя обязательств в Сочи в сентябре 2018 года.

"До пределов накалилась обстановка в Идлибе. Причину нынешней деградации мы видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии в зону операции "Источник мира" и в Ливию", - сказала она.

Захарова подчернкула, что удары Израиля по Сирии также ведут к дестабилизации ситуации в стране.