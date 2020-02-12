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Кризис в Сирии
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Захарова: Россия рассчитывает на продолжение работы с Турцией по решению проблемы Идлиба

Представитель МИД РФ сообщила, что график контактов формируется

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Москва планирует продолжать работу с Анкарой по урегулированию ситуации в сирийской провинции Идлиб, график контактов формируется. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы рассчитываем, что в предстоящий период российские и турецкие представители продолжат работу по выработке комплексного решения проблемы Идлиба. На днях российская межведомственная делегация побывала в Анкаре, теперь формируется график очередных контактов по также межведомственной линии", - сказала она.

Дипломат добавила, что причиной обострения ситуации в сирийской провинции является невыполнение Турцией принятых на себя обязательств в Сочи в сентябре 2018 года. 

"До пределов накалилась обстановка в Идлибе. Причину нынешней деградации мы видим в хроническом невыполнении Турцией своих обязательств по Сочинскому меморандуму от 17 сентября 2018 года и переброске Анкарой подконтрольных отрядов так называемой умеренной вооруженной оппозиции на северо-восток Сирии в зону операции "Источник мира" и в Ливию", - сказала она.

Захарова подчернкула, что удары Израиля по Сирии также ведут к дестабилизации ситуации в стране.

Теги
РоссияКризис в СирииЗахарова, Мария Владимировна
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