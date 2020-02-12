Комитет Думы поддержал право экс-президентов становиться сенаторами пожизненно

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в среду поддержал включение в законопроект об изменениях в Конституции поправки, которая дает право бывшим президентам РФ становиться членами Совета Федерации пожизненно.

Согласно тексту поправки, подготовленному группой депутатов и сенаторов, "президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки", может занимать пост члена СФ пожизненно. При этом бывшие главы государства могут и отказаться от такого права.

Данное решение было принято на заседании комитета, посвященном подготовке внесенного президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта о поправке к Конституции ко второму чтению.

Комитет также поддержал включение в законопроект об изменениях в Конституции поправки о расширении квоты для кандидатов в Совет Федерации, предложенных президентом РФ, с 17 до 30 человек, при этом семь из них смогут работать в верхней палате пожизненно.

Согласно поправке, "не более 30 представителей Российской Федерации" могут быть назначены главой государства. "Президент Российской Федерации может назначить семь представителей Российской Федерации в Совете Федерации из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности, пожизненно", - говорится в тексте. Срок полномочий остальных представителей РФ составляет шесть лет.

Как пояснил ранее глава комитета, один из авторов поправки Павел Крашенинников, "в настоящее время Совет Федерации комплектуется представителями регионов, а также право вносить свои кандидатуры есть у президента". Сейчас президентская норма составляет не более 10%, то есть, 17 человек - представителей РФ. С критикой увеличения квоты выступили депутаты от ЛДПР. Как заметил вице-спикер Игорь Лебедев, такое увеличение неоправданно, так как "ни одного человека по этой квоте не назначено". "Президент не использовал эту возможность ни разу", - подчеркнул он. Депутат Сергей Иванов со своей стороны заметил, что в тексте поправки не предусмотрен порядок отрешения от должности пожизненных членов СФ.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.