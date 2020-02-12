{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Комитет Думы поддержал право экс-президентов становиться сенаторами пожизненно

Комитет также одобрил расширение президентской квоты в Совете Федерации до 30 сенаторов
Заседание Совета Федерации РФ Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Заседание Совета Федерации РФ
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в среду поддержал включение в законопроект об изменениях в Конституции поправки, которая дает право бывшим президентам РФ становиться членами Совета Федерации пожизненно.

Согласно тексту поправки, подготовленному группой депутатов и сенаторов, "президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки", может занимать пост члена СФ пожизненно. При этом бывшие главы государства могут и отказаться от такого права.

Данное решение было принято на заседании комитета, посвященном подготовке внесенного президентом РФ Владимиром Путиным законопроекта о поправке к Конституции ко второму чтению.

Комитет также поддержал включение в законопроект об изменениях в Конституции поправки о расширении квоты для кандидатов в Совет Федерации, предложенных президентом РФ, с 17 до 30 человек, при этом семь из них смогут работать в верхней палате пожизненно.

Согласно поправке, "не более 30 представителей Российской Федерации" могут быть назначены главой государства. "Президент Российской Федерации может назначить семь представителей Российской Федерации в Совете Федерации из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности, пожизненно", - говорится в тексте. Срок полномочий остальных представителей РФ составляет шесть лет.

Как пояснил ранее глава комитета, один из авторов поправки Павел Крашенинников, "в настоящее время Совет Федерации комплектуется представителями регионов, а также право вносить свои кандидатуры есть у президента". Сейчас президентская норма составляет не более 10%, то есть, 17 человек - представителей РФ. С критикой увеличения квоты выступили депутаты от ЛДПР. Как заметил вице-спикер Игорь Лебедев, такое увеличение неоправданно, так как "ни одного человека по этой квоте не назначено". "Президент не использовал эту возможность ни разу", - подчеркнул он. Депутат Сергей Иванов со своей стороны заметил, что в тексте поправки не предусмотрен порядок отрешения от должности пожизненных членов СФ.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрашенинников, Павел ВладимировичПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Захарова: Россия рассчитывает на продолжение работы с Турцией по решению проблемы Идлиба
Представитель МИД РФ сообщила, что график контактов формируется
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС