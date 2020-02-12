Комитет Госдумы поддержал отказ от совместных заслушиваний Думой и СФ иностранных лидеров

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в среду поддержал исключение из Конституции нормы о том, что палаты Федерального собрания могут собираться вместе, чтобы заслушать руководителей других стран. Соответствующую поправку депутаты рекомендовали включить в президентский законопроект об изменениях в Основном законе.

Согласно действующей норме, Госдума и Совет Федерации могут собираться совместно для заслушивания посланий президента РФ, посланий Конституционного суда и выступлений руководителей иностранных государств. Согласно поправке, выступления зарубежных лидеров из этого перечня исключаются.

С предложением убрать из Конституции норму о совместном заслушивании обеими палатами парламента лидеров иностранных государств ранее выступил член рабочей группы по подготовке изменений в Основной закон страны, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков. Он назвал это "архаичной нормой, характерной для 90-х годов". Бурлаков заметил, что "ни одна критическая ситуация в мире не обходится без консультаций" с президентом России, поэтому такие заслушивания не нужны.

Поправка была предложена главой комитета СФ по международным делам Константином Косачевым, сенатором Алексеем Пушковым и депутатами Вячеславом Никоновым и Ириной Родниной.