В Госдуме сообщили, что 13 февраля утвердят Гордеева в должности вице-спикера

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг рассмотрит вопрос об утверждении Алексея Гордеева в должности вице-спикера палаты. Об этом в среду журналистам сообщил первый заместитель председателя нижней палаты Александр Жуков по итогам Совета Госдумы.

"Завтра Госдуме будет представлен новый депутат. Речь идет о Гордееве Алексее Васильевиче. Есть проект постановления о назначении [на должность вице-спикера]. Завтра он уже будет рассмотрен", - сказал Жуков.

Госдума на заседании во вторник приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата от фракции "Единая Россия" Геннадия Кулика, он станет советником спикера нижней палаты Вячеслава Володина. В свою очередь генеральный совет единороссов предложил ЦИК кандидатуру Гордеева для замещения вакантного мандата. Как сообщил ранее журналистам руководитель фракции "Единой России" Сергей Неверов, в перспективе он намерен уступить Гордееву пост вице-спикера, чтобы сосредоточиться на работе во фракции.

Гордеев занимал должность вице-премьера России с 18 мая 2018 года по 15 января 2020 года. Дольше всех в истории новой России являлся министром сельского хозяйства: с августа 1999 года по февраль 2009 года. 26 февраля 2009 года утвержден на посту губернатора Воронежской области (переизбран в 2014 году). В декабре 2017 году назначен полпредом президента в ЦФО и занимал эту должность до мая 2018 года.