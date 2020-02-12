Грызлов назвал попытки ревизии минских соглашений опасным и тупиковым путем

МИНСК, 12 февраля. /ТАСС/. Любые попытки пересматривать минские соглашения - опасный и тупиковый путь. Об этом в среду заявил журналистам полпред РФ в контактной группе по урегулированию на юго-востоке Украины Борис Грызлов по окончанию заседания группы.

"Российская делегация вновь обратила внимание на недопустимость попыток ревизии комплекса мер по реализации минских соглашений, - сказал он. - Такие намерения периодически высказываются представителями официального Киева. Попытки ревизии минских договоренностей - опасный и тупиковый путь".

Грызлов отметил, что "минские договоренности остаются единственно возможной основой для выхода из кризиса, основой для восстановления мира на Украине, единственным признанным алгоритмом политического урегулирования конфликта в Донбассе". "Обе стороны конфликта - киевская власть с одной стороны, и власти Донецка и Луганска, с другой, обязаны его выполнять, - подчеркнул он. - Никакой альтернативы нет и быть не может".

Полпред РФ отметил, что "сегодняшняя встреча контактной группы совпала с очень важной годовщиной". "Пять лет назад, 12 февраля 2015 года, представители Киева, Донецка и Луганска при участии России и ОБСЕ подписали комплекс мер по выполнению минских соглашений, - сказал он. - Тогда же лидеры России, Германии, Франции и Украины приняли Декларацию в поддержку комплекса мер. А 17 февраля 2015 года эти договоренности были единогласно одобрены резолюцией Совета Безопасности ООН".

По словам Грызлова, ход выполнения комплекса мер позволил прекратить широкомасштабные боевые действия в ходе конфликта Киева и Донбасса. "Это - главный на сегодня, несомненно, позитивный результат, - подчеркнул он. - Периоды затишья на линии соприкосновения не раз сменялись эскалациями вооруженного конфликта. При этом в целом год от года интенсивность обстрелов и число жертв и раненных среди гражданского населения снижалось".

Полпред России также отметил, что на протяжении всех прошедших лет в рамках контактной группы удалось обеспечить реализацию ряда решений по снижению напряженности и защите гражданского населения. "Это освобождение и обмен удерживаемых лиц, восстановление объектов гражданской инфраструктуры, разведение сил на отдельных участках, - напомнил он. - Сегодня контактная группа продолжила обсуждение такого вопроса, как установление и поиск лиц, пропавших без вести в зоне конфликта".

Минские соглашения

В Минске 12 февраля 2015 года прошли многочасовые переговоры лидеров стран "нормандской четверки". Тогда же состоялась встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Украине. По итогам встреч был принят комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, на Украине предполагалась глубокая конституционная реформа, результатом которой должна была стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако Киев блокировал все шаги по политическому урегулированию. Стремясь найти выход из создавшегося положения, тогдашний глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер предложил особый порядок вступления в силу законодательства об особом статусе Донбасса. Он предполагает, что такой статус будет предоставлен региону в день проведения там местных выборов сначала на временной основе. На постоянной основе он начнет действовать только после публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность результатов голосования. Идея была одобрена на встрече "нормандской четверки" в Париже 2 октября 2015 года и получила с тех пор название "формула Штайнмайера".