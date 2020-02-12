Нарышкин обсудил с руководителями спецслужб ОАЭ сотрудничество по борьбе с терроризмом

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин обсудил с руководителями спецслужб ОАЭ новые вызовы и угрозы в сфере борьбы с международным терроризмом. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

"12 февраля директор СВР России С. Е. Нарышкин провел переговоры с руководителями спецслужб ОАЭ, на которых рассмотрены перспективы взаимодействия в сфере борьбы с международным терроризмом, новыми вызовами и угрозами национальным интересам двух стран. Констатировано совпадение или близость подходов в оценке региональных кризисов и путей их разрешения", - сообщил Иванов.

Ранее эмиратское информационное агентство WAM сообщало о визите российской делегации во главе с Нырашкиным в Дубай. В ходе переговоров с вице-президентом и премьер-министром ОАЭ Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом были обсуждены состояние и перспективы развития двусторонних отношений.