Комитет Думы отклонил поправки КПРФ в Конституцию, касающиеся парламента

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в среду не поддержал включение в законопроект об изменениях в Конституции девяти поправок КПРФ, касающихся статуса и функций палат парламента.

Согласно одной из поправок, члены Совфеда должны избираться населением РФ на срок пять лет. Предложение президента о том, что члены Совфеда и депутаты Госдумы не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство, КПРФ предлагала дополнить, установив, что они также не должны иметь зарубежного имущества, счетов, наличных и ценностей в иностранных банках за пределами РФ, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Такие же требования коммунисты предложили распространить на супругов и несовершеннолетних детей членов Совфеда и депутатов.

Отдельный блок поправок КПРФ касался наделения палат парламента дополнительными полномочиями: Госдуме предлагалось предоставить право на дачу согласия президенту на освобождение премьер-министра от должности, а также на решение вопроса "о недоверии или доверии правительству РФ, члену правительства РФ, руководителю федерального органа исполнительной власти, не являющемуся членом правительства".

Кроме того, фракция выступила за расширение в статье 104 Основного закона перечня субъектов законодательной инициативы. КПРФ предложила включить в него граждан России в количестве не менее 100 тыс. человек, "поддержавших законопроект в порядке, установленном законодательством", а также генпрокурора РФ, Общественную палату РФ, уполномоченного по правам человека РФ.

Коммунисты предлагали закрепить в Конституции право Совфеда и Госдумы направлять парламентские запросы руководителям федеральных госорганов, кроме судов, руководителям органов власти субъектов или органов местного самоуправления. Еще одной поправкой предлагалось установить, что Госдума и Совфед могут собираться совместно для обсуждения актуальных вопросов, создавать общие комиссии, сообща осуществлять парламентский контроль, принимать постановления Федерального собрания большинством голосов в обеих палатах при условии раздельного голосования.