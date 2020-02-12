{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

Комитет Думы отклонил поправки КПРФ в Конституцию, касающиеся парламента

Речь идет о девяти поправках, касающихся статуса и функций палат парламента

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству в среду не поддержал включение в законопроект об изменениях в Конституции девяти поправок КПРФ, касающихся статуса и функций палат парламента.

Согласно одной из поправок, члены Совфеда должны избираться населением РФ на срок пять лет. Предложение президента о том, что члены Совфеда и депутаты Госдумы не должны иметь иностранного гражданства или вида на жительство, КПРФ предлагала дополнить, установив, что они также не должны иметь зарубежного имущества, счетов, наличных и ценностей в иностранных банках за пределами РФ, владеть или пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Такие же требования коммунисты предложили распространить на супругов и несовершеннолетних детей членов Совфеда и депутатов.

Отдельный блок поправок КПРФ касался наделения палат парламента дополнительными полномочиями: Госдуме предлагалось предоставить право на дачу согласия президенту на освобождение премьер-министра от должности, а также на решение вопроса "о недоверии или доверии правительству РФ, члену правительства РФ, руководителю федерального органа исполнительной власти, не являющемуся членом правительства".

Кроме того, фракция выступила за расширение в статье 104 Основного закона перечня субъектов законодательной инициативы. КПРФ предложила включить в него граждан России в количестве не менее 100 тыс. человек, "поддержавших законопроект в порядке, установленном законодательством", а также генпрокурора РФ, Общественную палату РФ, уполномоченного по правам человека РФ.

Коммунисты предлагали закрепить в Конституции право Совфеда и Госдумы направлять парламентские запросы руководителям федеральных госорганов, кроме судов, руководителям органов власти субъектов или органов местного самоуправления. Еще одной поправкой предлагалось установить, что Госдума и Совфед могут собираться совместно для обсуждения актуальных вопросов, создавать общие комиссии, сообща осуществлять парламентский контроль, принимать постановления Федерального собрания большинством голосов в обеих палатах при условии раздельного голосования.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Слуцкий считает, что антироссийские статьи проекта бюджета США не подорвут авторитет РФ
Председатель комитета Госдумы по международным делам отметил, что на противодействие "российскому влиянию" предусматривается выделение не менее $760 млн
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС