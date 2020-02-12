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Кризис в Сирии

МИД России отвергает обвинения Турции в нанесении ударов по мирным жителям в Идлибе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в ближайшее время могут снова состояться контакты с турецкими коллегами "для прояснения и детализации всех сложных и трудных вопросов"

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. МИД РФ не принимает обвинения Турции в нанесении ударов по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы не принимаем эти обвинения. Мы излагаем свою позицию. Мы не оспариваем то, что по целому ряду вопросов, в частности по этому, у нас есть разночтения с Турцией, - сказала она. - Именно для этого наши эксперты буквально недавно вернулись из Турции, где встречались с турецкой стороной".

По словам дипломата, в ближайшее время могут снова состояться контакты с турецкими коллегами "для прояснения и детализации всех сложных и трудных вопросов", которые есть на повестке дня двух стран.

Президент Турции Тайип Эрдоган высказал в среду предположение, что российские и сирийские военные наносят удары в провинции Идлиб по мирным жителям, а не по террористам.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные в январе предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб под Идлибом.

Кроме того, 3 и 10 февраля турецкие военные дважды попадали под обстрел сирийской армии. В ответ на это турецкие военные нанесли удары по более чем 120 целям сирийской армии в Идлибе.

Теги
РоссияКризис в СирииЗахарова, Мария Владимировна
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