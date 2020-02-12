Одним из наставников "ПолитСтартапа" единороссов может стать Медведев

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. "Единая Россия" запускает новый сезон кадрового проекта "ПолитСтартап", по итогам которого рассчитывает увеличить число потенциальных молодых кандидатов для участия в выборах в Госдуму в 2021 году. Одним из наставников проекта может стать председатель единороссов Дмитрий Медведев.

Старт проекту был дан в среду на заседании президиума генсовета партии. Как заявила член президиума генсовета Алена Аршинова, проект "привлекает новых молодых лидеров, дает гарантированное обучение и возможность участия при успешном прохождении проекта в предварительном голосовании [по отбору кандидатов на выборы] с выходом на выборы". "Мы взяли тренд на обновление партии, фактически ежегодно мы на 20% обновляемся благодаря проекту "ПолитСтартап", - отметила она.

Со своей стороны секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак отметил, что председатель партии Дмитрий Медведев "высказал готовность и желание" в формате учебы на базе высшей партийной школы "встретиться, поговорить и, может даже, выбрать себе подопечного". Ранее Медведев встречался с победителями проекта "ПолитСтартап".

"ПолитСтартап"

Проект "ПолитСтартап" был запущен в "Единой России" в 2018 году, изначально реализовывался в 25 регионах. Проект направлен на кадровое обновление партийных рядов, в него приглашаются участники в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. Они получают наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогут им сформировать дорожные карты для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов единороссов на выборы разных уровней. Также они проходят обучение по специальным образовательным модулям, которые позволяют им повысить свои навыки для работы в сфере политики.

В 2019 году количество желающих принять участие в проекте возросло в 3,5 раза - всего было получено более 5,5 тыс. заявок. На праймериз в прошлом году было зафиксировано рекордное количество молодых участников - 38% от общего числа, секретарь генсовета единороссов Андрей Турчак связывал такой результат в том числе и со "специально проведенным обучением с опытными наставниками в рамках проекта "ПолитСтартап".

Как сообщили ранее в партии, участники проекта этого года - "потенциальные кандидаты от "Единой России" на выборах в Госдуму в 2021 году при условии успешного прохождения предварительного голосования".

В этом году в проекте примет участие 41 регион, в общей сложности за все годы к нему подключился 71 регион, уточнила Аршинова. Кроме того, в новом сезоне для участников предусмотрены новые образовательные модули, в том числе "Политический автор" - специализация, которая "даст возможность молодым авторам развить навыки написания политических текстов и пройти обучение у ведущих политических консультантов", проинформировали в партии.

По итогам проекта в партии ожидают увеличение числа молодых кандидатов, которые смогут принять участие в предварительном голосовании (так называемых праймериз) по отбору претендентов на выборы. "Планируется, что увеличится и число молодых кандидатов праймериз в возрасте до 35 лет, прошедших через площадку политстартапа. Если в прошлом году их было 38%, то в 2020 году число таких участников должно вырасти до 45%", - сообщили ранее в "Единой России".

Праймериз "Единой России"

"Единая Россия" проводит предварительное голосование на протяжении последних лет, успешное участие в нем является обязательным условием для выдвижения кандидатом от партии на выборах всех уровней.

Предварительное голосование традиционно (за исключением отдельных ситуаций) проходит по открытой модели, когда принять участие в нем может любой член партии или беспартийный, а проголосовать - любой избиратель. Вместе с тем к кандидатам предъявляются довольно серьезные требования: они, например, не должны владеть финансовыми активами за рубежом и иметь судимости, даже снятые и погашенные. На участников праймериз также распространены новые пункты партийного устава о необходимости соблюдения этических норм. Они также были обязаны принять участие не менее чем в двух дебатах.