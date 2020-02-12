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Министром спорта Чечни назначен глава Курчалоевского района Хамзат Кадыров

Руководитель республики Рамзан Кадыров также сообщил о назначении на должность министра экономического и территориального развития бывшего руководителя администрации главы и правительства Чечни Галаса Таймасханова

ГРОЗНЫЙ, 12 февраля. /ТАСС/. Глава Курчалоевского района Чечни 23-летний Хамзат Кадыров назначен на должность министра по физической культуре и спорту региона. Об этом руководитель республики Рамзан Кадыров сообщил на своей странице во "ВКонтакте".

"Министром Чеченской Республике по физической культуре и спорту стал Хамзат Кадыров. Он проявил прекрасные управленческие способности на посту главы Курчалоевского района. Хамзат ведет активный образ жизни, внимательно следит за ситуацией в спорте высоких достижений, прекрасно осведомлен о положении дел в федерациях, имеет четкое понимание проблем и перспектив развития. И я уверен, что он даст мощный импульс развитию массового и профессионального спорта", - написал Кадыров.

Он также сообщил о назначении на должность министра экономического и территориального развития республики бывшего руководителя администрации главы и правительства Чечни Галаса Таймасханова. "Я доверил ему один из самых ответственных постов в правительстве, исходя из его богатого опыта и профессиональных навыков, целеустремленности и ответственности, умения находить нестандартные решения в сложных ситуациях", - добавил глава республики.

Хамзат Кадыров ранее занимал должность главы Курчалоевского района. Он окончил факультет госуправления в Чеченском государственном университете, а также Центароевскую школу хафизов. Возглавлял школу хафизов в родовом селении Ахмат-Юрт, которая носит имя его покойного отца - Зелимхана Кадырова, старшего брата главы Чечни Рамзана Кадырова.

Таймасханов руководил секретариатом главы республики с 2008 по 2009 год, после - до 2011 года - занимал должность первого замруководителя администрации и правительства республики. С 2011 по 2016 год руководил Министерством промышленности и энергетики Чечни. В 2019 году он был назначен на должность руководителя администрации главы и правительства региона.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назначил руководителем администрации главы и правительства региона бывшего мэра Грозного Ибрагима Закриева, исполняющим обязанности главы города стал Иса Хаджимурадов. Кроме того, новым министром имущественных и земельных отношений Чеченской Республики стал Ибрагим Таймасханов, а прежний глава ведомства Асламбек Ирасханов был переведен на должность главы Курчалоевского района.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияСКФОЧечня
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