Крашенинников не поддержал идею совмещения постов пожизненного сенатора и главы Госсовета

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников считает нецелесообразным совмещение должностей пожизненного сенатора и главы Госсовета. Такое мнение в среду он высказал журналистам по итогам заседания комитета.

"На данный момент, я не считаю целесообразным, - сказал Крашенинников, отвечая на соответствующий вопрос. - Наверное, все-таки [пожизненным сенаторам] надо будет сосредотачиваться на Совете Федерации".

Вопрос о возможности совмещения должностей, отметил депутат, пока не обсуждался, но он может быть регламентирован в федеральном законе. "Я считаю, что теоретически все возможно, но на данный момент такая правовая конструкция, что [пожизненный сенатор одновременно] будет возглавлять и Госсовет, не предполагается. Пока закона нет, мы этот вопрос не обсуждали", - добавил он.

Крашенинников также уточнил, что поправка о пожизненных сенаторах, одобренная комитетом в среду, будет иметь обратную силу, то есть распространяться на всех президентов РФ, прекративших свои полномочия. Согласно поправке, подготовленной группой депутатов и сенаторов, "президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки", может занимать пост члена СФ пожизненно. При этом бывшие главы государства могут отказаться от такого права.