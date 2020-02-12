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Комитет Госдумы отказался повышать минимальный возраст депутатов

Минимальный возраст для избрания депутатом Госдумы предлагали поднять до 30 лет

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду в ходе обсуждения поправок к законопроекту о внесении изменений в Конституцию отклонил предложение членов фракции ЛДПР о повышении минимального возраста для избрания депутатом с 21 года до 30 лет.

Согласно тексту поправки, "депутатом Государственной думы может быть избран гражданин РФ, достигший 30 лет". "Мы считаем, что все-таки при всем уважении к нашей молодежи и к нашим избирателям в 21 год человек, попавший в депутаты Государственной думы, а он может им стать в соответствии с Конституцией, в 21 год - это студент. И студент, который даже еще не получил высшего образования, который даже еще не сдал экзамен по своему предмету, будет принимать законы, по которым нашей стране жить", - сказал на заседании один из авторов поправки, вице-спикер Игорь Лебедев.

Со своей стороны другой член комитета, депутат от фракции "Единая Россия" Даниил Бессарабов привел исторические данные, согласно которым с декабря 1919 года для работы в представительных органах власти был установлен возраст в 21 год. После Великой Отечественной войны в Верховном совете СССР он был увеличен до 23 лет, "а в Верховном совете РСФСР так и остался 21 год". "Унификация произошла в 1977 году, когда и для Верховного совета СССР, и РСФСР был принят единый возраст - 21 год", - заключил парламентарий, призвав не отказывать данной возрастной категории в праве избираться в Госдуму.

"В 21 год бываю такие умы, такие умудренные люди, которые и в 40, и 50 лет есть. Давайте мы возрастом не будем определять ни умственные способности, ни порядочность человека", - указала со своей стороны депутат-единоросс Ирина Белых.

При этом данную позицию разделили не всех их коллеги по фракции. Первый зампредседателя комитета Вячеслав Лысаков назвал 21 год "несерьезным возрастом". "Так мы и до школьников дойдем", - допустил он. Другой член комитета Евгений Марченко выразил несогласие с проведением исторических параллелей, заметив, что в царской России "в 17 лет человек мог и полком командовать".

В итоге комитет поправку отклонил. В состав фракции ЛДПР входят одни из наиболее молодых депутатов Госдумы - Василий Власов (1995 года рождения) и Борис Чернышов (1991 года рождения).

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Россия
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