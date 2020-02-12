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Песков: Путин не предлагал Лукашенко объединить Россию и Белоруссию в одну "сверхдержаву"

Таким образом представитель Кремля опроверг публикацию агентства Bloomberg, в которой утверждалось, что российский лидер якобы делал такое предложение белорусскому коллеге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не предлагал своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединить две страны в одну "сверхдержаву". Об этом в среду заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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"Нет, это не так", - сказал он в ответ на вопрос о достоверности публикации агентства Bloomberg, ранее в среду сообщившего, что Путин якобы делал такое предложение Лукашенко. "Президенты говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства", - добавил представитель Кремля.

Лукашенко уже называл "досужими разговорами" слухи о планах объединения двух стран в одно государство. Он неоднократно подчеркивал, что "нет даже такой идеи и мысли". Владимир Путин также отмечал, что планов и целей объединить два государства нет, как и оснований для этого.

Агентство Bloomberg в марте 2019 года уже сообщало о якобы возможном объединении РФ с Белоруссией, что позволило бы Путину, по мнению журналистов агентства, остаться у власти после 2024 года. Тогда Песков также заявил, что это "такие вольные упражнения, не имеющие никакого отношения к тому, что обсуждается в Кремле".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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