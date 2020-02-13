Путин встретится с рабочей группой по Конституции

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин в четверг, 13 февраля, проведет очередную встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию, сообщила пресс-служба Кремля.

"В ней [во встрече] примут участие представители органов законодательной и исполнительной власти, науки, искусства, а также видные общественные деятели", - говорится в сообщении.

Ранее планы провести 13 февраля такую встречу подтверждал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, можно предположить, что на этой встрече пойдет речь об основных параметрах изменений, которые сейчас обсуждаются в группе.

О рабочей группе

Первое заседание рабочей группы по внесению изменений в Конституцию, участие в котором принял Путин, прошло 16 января, то есть на следующий день после того, как в своем послании Федеральному собранию глава государства выступил с рядом предложений по поправкам к основному закону страны. После оглашения своих инициатив он создал рабочую группу, в состав которой вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей, а ее сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Впоследствии работа группы была организована по принципу пяти подгрупп по ключевым направлениям: по социальным вопросам, по вопросам федеральных органов законодательной и исполнительной власти, по теме судебной власти и прокуратуры, по обеспечению единой системы публичной власти и местного самоуправления, а также по международному праву. Как пояснял журналистам декан факультета политологии МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Шутов, работа в подгруппах проходит "в формате мозгового штурма": участники каждой из них высказывают мнения по обсуждаемым вопросам, затем сопредседатели подгрупп подводят итоги, обобщают поступившие предложения и передают их на рассмотрение всей рабочей группы.

20 января президентом в Госдуму был внесен законопроект о поправке к Конституции РФ, предусматривающий изменение 22 ее статей из глав с третьей по восьмую ("Федеративное устройство", "Президент РФ", "Федеральное собрание", "Правительство РФ", "Судебная власть и прокуратура", "Местное самоуправление"). Все они могут быть изменены посредством принятия федерального конституционного закона, однако по предложению главы государства поправки будут вынесены на всероссийское голосование, чтобы высказаться по ним могли граждане РФ, соответствующий пункт также включен в законопроект.

Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента (например, введение процедуры утверждения Госдумой председателя правительства, его заместителей и федеральных министров), Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Как поясняли сопредседатели рабочей группы, предложения о внесении изменений в Конституцию, с которыми глава государства выступил в своем послании Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности в рамках работы, проведенной государственно-правовым управлением президента с сопредседателями рабочей группы.

23 января этот документ был принят Госдумой единогласно, изначально его второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был пролонгирован до 14 февраля.

Основные предложения

В общей сложности, по данным Крашенинникова, на начало недели в рабочую группу поступило около 400 предложений, в профильный комитет Госдумы представлены 138 поправок. В частности, ряд депутатов и сенаторов, входящих в рабочую группу, внесли в профильный комитет блок изменений, касающихся организации органов публичной власти. Ими в том числе предлагается расширить квоту так называемых президентских сенаторов (то есть членов Совфеда, назначаемых президентом РФ в числе не более 10% от общей численности верхней палаты парламента) до 30 человек, причем семерых, "имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности", глава государства может назначить пожизненно. Право стать такими пожизненными сенаторами предлагается дать бывшим президентам РФ. Предлагается также закрепить в Конституции нормы о парламентском контроле, передать полномочия по утверждению главы Счетной палаты от Госдумы Совфеду, заменить процедуру утверждения генпрокурора РФ и его замов Советом Федерации на проведение консультаций по предложенным президентом кандидатурам на должность генпрокурора, его заместителей, прокуроров субъектов РФ и приравненных к ним прокуроров.

Среди других звучавших предложений - описание компетенции Совета Безопасности РФ, закрепление создания особых федеральных территорий, не входящих в субъекты, которые в силу своей специфики требуют особого управления, закрепление реализации национальных проектов как одного из ключевых приоритетов государственной политики.

Значительное число инициатив, исходящих прежде всего со стороны представителей общественных кругов, касаются изменения преамбулы Конституции. Так, например, патриарх Кирилл выступил с предложением внести в основной закон упоминание бога, секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева - отразить в преамбуле роль и значение гражданского общества. Впрочем, как сообщал ранее Клишас, рабочая группа пока не приняла решение о том, будет ли меняться преамбула Конституции, этот вопрос прояснится только после проработки всех поступающих предложений. Он пояснял, что нынешний текст основного закона не содержит указаний по порядку и возможности изменений преамбулы, возможно, для уточнения этого момента придется обращаться в Конституционный суд РФ.

О голосовании

Рабочая группа обсуждает не только предлагаемые изменения в Конституцию, но также порядок, процедуру и дату проведения всероссийского голосования по ним, обязательность которого прописана в президентском законопроекте.

Ранее в интервью газете "Коммерсантъ" Клишас подтвердил, что голосование должно пройти после подписания закона президентом РФ. По его словам, если результаты голосования будут положительными, глава государства "издаст специальный акт, которым будут включены поправки в текст Конституции, за которые проголосовали люди, и подпишет его уже после голосования". Предполагается, что в целом в основу процедуры голосования будут положены принципы проведения выборов, в том числе присутствие на участках наблюдателей. По информации Крашенинникова, законопроект о поправке к Конституции ко второму чтению дополнят положениями о полномочиях Центризбиркома по проведению голосования, во второй, процедурной, статье проекта закона, которая должна вступить в силу еще до голосования, будут прописаны его дата, время, тип избирательных урн и другие организационные вопросы.

В настоящее время дата проведения голосования не определена. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, по этому вопросу "существуют разные точки зрения", в том числе предусматривающая голосование в будний день.

Проведение голосования в будний день, сделав его выходным, поддерживает глава ЦИК РФ Элла Памфилова, разумной считает эту схему и Андрей Клишас.