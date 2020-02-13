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Карасин заявил, что Россия примет участие во встрече министров Совета Европы в Тбилиси

Состав российской делегации пока не определен

ЯЛТА /Республика Крым/, 13 февраля. /ТАСС/. Российская делегация будет участвовать в заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае в Тбилиси, ее состав пока не определен. Об этом сообщил в четверг журналистам член Совета Федерации, представитель РФ на переговорах с Грузией Григорий Карасин.

"Участвовать российская делегация будет", - сказал он, подчеркнув, что вопрос о том, кто будет представлять Россию, - "это искусственная проблема".

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Тбилиси 14-15 мая. В Грузии уже развернулась дискуссия о том, как относиться к участию в мероприятии российской делегации на фоне сложных отношений двух стран.

Теги
ГрузияРоссия
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