Карасин заявил, что Россия примет участие во встрече министров Совета Европы в Тбилиси

ЯЛТА /Республика Крым/, 13 февраля. /ТАСС/. Российская делегация будет участвовать в заседании Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае в Тбилиси, ее состав пока не определен. Об этом сообщил в четверг журналистам член Совета Федерации, представитель РФ на переговорах с Грузией Григорий Карасин.

"Участвовать российская делегация будет", - сказал он, подчеркнув, что вопрос о том, кто будет представлять Россию, - "это искусственная проблема".

Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Тбилиси 14-15 мая. В Грузии уже развернулась дискуссия о том, как относиться к участию в мероприятии российской делегации на фоне сложных отношений двух стран.