Совфед: позиция РФ по роли ООН в мировой системе безопасности остается неизменной

ЯЛТА /Республика Крым/, 13 февраля. /ТАСС/. Россия придерживается точки зрения, что Организация Объединенных Наций должна играть главенствующую роль в международной системе обеспечения безопасности и соблюдения прав человека. Об этом говорится в обращении главы Совета Федерации Валентины Матвиенко к участникам международной конференции "Ялта-1945: уроки истории", которое в четверг зачитал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Григорий Карасин.

"Позиция нашей страны касательно главенствующей роли ООН в международной системе коллективной безопасности, обеспечения уважения прав человека была и остается твердой и неизменной", - говорится в обращении.

Матвиенко напомнила, что решение о создании ООН было принято именно на Ялтинской конференции 1945 года, где встретились лидеры трех союзнических держав (СССР, США и Великобритании) - Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль.

"В феврале 1945 года состоялась ставшая событием мирового уровня встреча трех лидеров антигитлеровской коалиции, которая выстроила действующую политическую архитектуру, послужила фундаментом послевоенного многополярного мира. Несмотря на кардинальные различия во взглядах и позициях, Сталин, Рузвельт и Черчилль смогли прийти к общему знаменателю в ключевых вопросах международной повестки, сформировать жизнеспособную систему межгосударственных отношений на долгие годы вперед <…> Бесспорно, успех переговоров был во многом обусловлен общим пониманием того, что СССР внес решающий вклад в Великую Победу, приняв на себя основной удар", - подчеркнула Матвиенко.

Она отметила, что результаты Ялтинской конференции "можно оценивать по-разному", однако, по ее мнению, очевидно, что "все они оказались судьбоносными, оказали огромное влияние не только на политическое устройство, но и духовно-нравственные аспекты жизни разных народов".

Международная конференция "Ялта-1945: уроки истории" проходит 13-14 февраля 2020 года в Ливадийском дворце, где 75 лет назад состоялась встреча лидеров антигитлеровской коалиции. Конференция организована Советом Федерации, органами государственной власти Республики Крым, Фондом исторической перспективы, Ассамблеей народов Евразии и Ливадийским дворцом-музеем. В ней принимают участие политики, ученые и общественники как из России, так и из Австрии, Великобритании, Франции, США, Турции, Словакии. В рамках конференции состоится международный общественный форум, на котором планируется принятие Ливадийской декларации поддержания мира и безопасности на Евразийском континенте.

О Ялтинской конференции

С 4 по 11 февраля 1945 года в Ялте проходила встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции. Основной формой работы стали заседания руководителей трех союзнических держав (СССР, США и Великобритании) - Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля. Также проводились встречи глав внешнеполитических ведомств стран-союзниц.

Основным на встречах глав государств и дипломатов стал вопрос о завершении войны и будущем послевоенной Германии. На конференции принимались ключевые решения о принципах взаимодействия государств в послевоенное время, а также о создании Организации Объединенных Наций. Достигнутый компромисс позволил принять Декларацию об освобожденной Европе. Декларация утверждала, что преобразование "должно быть достигнуто таким путем, который позволит освобожденным народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору".