Мишустин поручил подготовить оптимизацию численности сотрудников министерств

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Министерства и ведомства должны стать более компактными, предложения по оптимизации численности их сотрудников нужно подготовить к 1 апреля. Такую задачу в четверг поставил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Он попросил министров, а также руководителей других федеральных органов исполнительной власти проанализировать организационно-штатную структуру своих ведомств "и внести предложения по ее оптимизации <…> до 1 апреля". По словам Мишустина, "речь идет об оптимизации предельной численности [работников] министерств и их конкретных подразделений".

Глава кабмина подчеркнул, что в результате планируется соответствующие структуры "сделать компактными".