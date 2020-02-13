Мишустин надеется на оперативное рассмотрение поправок в бюджет в Госдуме

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассчитывает на высокий темп рассмотрения в Госдуме пакета поправок в федеральный бюджет для обеспечения выполнения задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

"Сегодня мы рассмотрим пакет поправок в федеральный бюджет, которые финансово обеспечат реализацию обозначенных [в послании Путина] мер", - сказал глава кабинета министров на заседании правительства.

"Все изменения в рамках выполнения послания президента мы разработали достаточно оперативно. Рассчитываю, что такой же подход сохранится у нас и при утверждении этих законопроектов в Государственной думе", - отметил премьер-министр.