Песков: говорить об агитации перед голосованием по поправкам в Конституцию преждевременно

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Кремль считает преждевременным вопрос о возможности проведения агитации перед всероссийским голосованием по поправкам в конституцию. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на этот вопрос.

"Это вопрос - совершенно опережающий события", - сказал он. Песков напомнил, что в четверг состоится встреча президента РФ Владимира Путина с членами рабочей группы, занимающейся подготовкой поправок. "Как раз по голосованию должна пойти речь в выступлении [на этой встрече секретаря Общественной палаты РФ Лидии] Михеевой, а потом будет обмен мнениями, - сказал он. - Давайте дождемся сегодняшнего [мероприятия] или, может, даже продолжения дискуссии на этот счет".

Представитель Кремля сообщил, что на этой встрече выступят Путин и сопредседатели этой группы: глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева. "Будет также обмен мнениями", - добавил он.

Песков также отметил, что в Кремле ознакомились с предложением лидера ЛДПР Владимира Жириновского провести всероссийское голосование 27 апреля, однако дискуссия на этот счет продолжается.

20 января президентом в Госдуму был внесен законопроект о поправке к Конституции РФ, предусматривающий изменение 22 ее статей из глав с третьей по восьмую ("Федеративное устройство", "Президент РФ", "Федеральное собрание", "Правительство РФ", "Судебная власть и прокуратура", "Местное самоуправление"). Все они могут быть изменены посредством принятия федерального конституционного закона, однако по предложению главы государства поправки будут вынесены на всероссийское голосование, чтобы высказаться по ним могли граждане РФ, соответствующий пункт также включен в законопроект. Для обсуждения поправок президент создал рабочую группу, в состав которой вошли 75 политиков, законодателей, ученых и общественных деятелей.