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Песков считает, что последствия русофобской политики на Украине будут ощущаться еще долго

Песков отметил, что это не могло не дать свои печальные результаты в плане провоцирования негативных настроений в отношении России

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Пик русофобской политики на Украине пришелся на период правления предыдущего президента этой страны, но для возобновления атмосферы родственных российско-украинских отношений потребуется продолжительное время. Такое мнение высказал журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Русофобия возведена, по крайней мере была возведена на протяжении последних нескольких лет, буквально в ранг внутренней государственной политики на Украине", - сказал Песков, отметив, что это "не могло не дать свои печальные результаты в плане провоцирования" негативных настроений в отношении России.

"Это можно с сожалением констатировать. И мы, конечно, понимаем, что, даже при изменении основ этой русофобской политики, потребуется продолжительное время, чтобы сбалансировать ту самую атмосферу, которая должна быть неотъемлемой частью российско-украинских отношений, собственно, родственных", - сказал представитель Кремля. Он подчеркнул, что "пик этой русофобской политики приходился на время президента господина [Петра] Порошенко".

Теги
УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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