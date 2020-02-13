Песков: сирийские войска в Идлибе ведут борьбу с терроризмом на своей территории

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сирийские войска в Идлибе ведут борьбу с террористами на территории своей страны. Это подчеркнул в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к возможному привлечению Анкарой Вашингтона к теме, касающейся ситуации в Идлибе, пресс-секретарь отметил, что пока нет оснований "говорить о непосредственном вмешательстве США в данный конфликт".

"В любом случае, здесь речь идет не о конфликте, здесь речь идет о выполнении сочинских договоренностей и тех обязательств, которые стороны на себя взяли в соответствии с этим документом. А также, наверное, в первую очередь речь идет о борьбе с терроризмом, которую ведут вооруженные силы Сирийской Арабской Республики на территории своей страны", - подчеркнул Песков.

Ситуация в Идлибе резко обострилась после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В результате погибли военные специалисты из РФ и Турции. Сирийская армия предприняла ответные действия против экстремистов, взяв 5 февраля город Саракиб. 7 февраля турецкая газета "Миллиет" сообщила со ссылкой на военный источник, что три турецких наблюдательных пункта из 12 располагаются на территориях, подконтрольных Дамаску.