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Фракция ЛДПР пришла в Госдуму в перчатках для "защиты от микробов"

Лидер фракции Владимир Жириновский заявил, что в Европе уже начинают проводить мероприятия "без рукопожатий"

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в четверг, выступая на заседании Госдумы, призвал всех депутатов по примеру его фракции ходить в перчатках для "защиты от микробов".

В качестве примера он привел ситуацию с теплоходом, который стоит на карантине в порту Йокогамы из-за обнаруженного у пассажиров коронавируса. "Больше всего микробов на поручнях [теплохода]", - обратил внимание Жириновский. Он также добавил, что в Европе начинают проводить мероприятия "без рукопожатий".

"Поэтому я всем рекомендую - никаких рукопожатий. Но чем перчатки вас сохранят? Ученые уже подсчитали - более 30 тыс. микробов на наших руках", - продолжил лидер ЛДПР. "Посмотрите: белые перчатки уже надели депутаты фракции ЛДПР. Все 40 будут в белых перчатках", - добавил он, посетовав, что перчаток телесного цвета в продаже нет.

Жириновский также сообщил, что попросит уборщиц собрать "пробы грязи" с рабочих столов депутатов. "Будет четыре пробы. Мы увидим, в какой фракции больше микробов. Заранее говорю - у ЛДПР наиболее чистые столы", - заверил политик.

Затем Жириновский перешел на общественно-политические темы и в ходе выступления снял перчатки, на что обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Вы увлеклись, сняли перчатки и несколько раз протерли [руками трибуну]", - заметил председатель Думы. "Мы изобретаем, а потом свои изобретения бросаем. Вы с утра сказали про перчатки важные слова, а потом сняли и бросили их", - сказал Володин.

Взявший слово после Жириновского руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов поблагодарил коллегу за его инициативу. "Спасибо, что были в перчатках. Ваши микробы ко мне не попадут", - отметил он.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичНеверов, Сергей ИвановичЖириновский, Владимир ВольфовичРоссия
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