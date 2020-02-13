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Лавров: отношения РФ и Сербии достигли уровня истинного стратегического партнерства

Глава МИД заявил, что это полностью соответствует интересам народов России и Сербии, а также укрепляет безопасность в Балканском регионе

БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Высокое доверие и интенсивное двустороннее сотрудничество помогли вывести отношения России и Сербии на уровень истинного стратегического партнерства. Об этом говорится в поздравительной телеграмме главы МИД РФ Сергея Лаврова, направленной главе МИД Сербии Ивице Дачичу в связи с Днем государственности Сербии.

"Высокий уровень доверия и интенсивность российско-сербского диалога, включая сотрудничество внешнеполитических ведомств, свидетельствуют о том, что отношения между нашими странами достигли уровня истинного стратегического партнерства. Уверен, что многовековые традиции дружбы и взаимной поддержки будут неизменно способствовать дальнейшему углублению двусторонних отношений и реализации всего комплекса запланированных инициатив. Это полностью соответствует интересам народов России и Сербии, а также укрепляет безопасность в Балканском регионе", - цитирует текст телеграммы Лаврова пресс-служба сербского МИД.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил своего сербского коллегу Александара Вучича с Днем государственности Сербии.

День государственности празднуется в Сербии 15 и 16 февраля. Эти дни объявлены выходными. В традиции празднования значительное место занимает Сербская православная церковь, поскольку государственный праздник совпадает с церковным праздником Сретения Господня. 15 февраля 1804 года будущий князь Георгий Петрович Карагеоргий поднял Первое сербское восстание (1804-1813 гг.), с которого началась борьба сербов за независимость от Османской империи. 15 февраля 1835 года была принята первая конституция страны.

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