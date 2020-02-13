Справороссы предложили отменить уголовную ответственность за оборот "шпионских" устройств

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, отменяющий уголовную ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, в связи со сложившейся "порочной правоприменительной практикой". Текст инициативы в четверг размещен в электронной базе данных нижней палаты.

Согласно ст. 138.1 УК РФ, незаконные производство, приобретение и (или) сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации наказываются лишением свободы на срок до четырех лет, ограничением свободы или принудительными работами на тот же срок либо штрафом в 200 тысяч рублей. При этом под такими устройствами понимаются "приборы, системы, комплексы, устройства, специальные инструменты для проникновения в помещения и (или) на другие объекты и программное обеспечение для электронных вычислительных машин и других электронных устройств".

По мнению авторов инициативы, статья 138.1 УК РФ "не отвечает критериям правовой определенности нормы права". Учитывая "порочную правоприменительную практику, сложившуюся ввиду указанной правовой неопределенности, носящей, по мнению авторов настоящего законопроекта, неустранимый характер, настоящим проектом федерального закона предлагается признать утратившей силу статью 138.1 Уголовного кодекса РФ", говорится в пояснительной записке к документу.

По мнению Миронова, данная статья стала инструментом "палочной системы" и поводом для необоснованного уголовного преследования граждан. "Мы видим, что ни разъяснения Верховного суда, ни принятые поправки не сказываются на порочной практике, когда уголовная статистика улучшается за счет невиновных граждан. Лучшее решение в плохой ситуации - отменить статью о "шпионских" гаджетах", - приводит слова лидера справороссов его пресс-служба.

"В законодательстве достаточно норм, защищающих тайну личных и государственных сведений, а у правоохранителей будет больше времени для раскрытия реальных, а не надуманных преступлений", - уверен Миронов.