Путин отметил важность сверки "каждой буквы и запятой" в поправках в Конституцию

"Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую, но при этом не выхолостить все, что было создано, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени сегодняшнего дня", - сказал Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Глава государства отметил, что рабочая группа сразу же после первой встречи, которая состоялась 16 января, приступила к этой работе. "Понимаю так, что, начав ее, вы поняли, насколько люди активно реагируют", - сказал президент. Он отметил, что число поступивших поправок уже перевалило за 500. По его словам, "это серьезный вызов", поскольку Основной закон, в который предлагается внести эти изменения, регулирует основополагающие принципы жизни в стране.

Путин считает необходимым использовать в различных нормативных актах все ценные предложения, поступающие в качестве возможных поправок к Конституции.

"Поправок приходит все больше и больше, свыше пятисот. Совершенно очевидно, что все в конституцию мы не сможем включить. И есть ли в этом необходимость, надо подумать, конечно. Но, безусловно, мы ничего не должны потерять из того, что нарабатывается рабочей группой", - сказал он.

"Если что-то не помещается в основной закон или нецелесообразно это делать в основном законе, то это нужно будет учесть и сформировать несколько кейсов", - полагает президент. По его мнению, следует "одну группу направить в Государственную думу и Совет Федерации, вторую группу - в регионы и муниципалитеты". "И в правительство, безусловно, чтобы правительство в рамках своей компетенции использовало предложения граждан или предложения общественных организаций, чтобы учесть в работе для принятия подзаконных актов", - уточнил глава государства.

"Это обязательно нужно проанализировать. Это [ценные предложения] ни в коем случае не должно уйти куда-то там под сукно", - указал Путин.

Путин заявил, что готов согласиться с мнением специалистов-правоведов о порядке вступления в силу поправок в Конституцию.

Президент поддержал идею продолжить обсуждение поправок в Конституцию, но и "не затягивать" с этим. "Нас ничего не регламентирует, мы никуда не спешим, поэтому второе чтение можно немножко отложить, но и затягивать не нужно бесконечно, понимаете, чтобы это не носило перманентного характера, не прекращающегося", - сказал он, подчеркнув, что некий вариант поправок все же необходимо вносить, "чтобы показать, что наша работа может закончиться положительным результатом".

Глава государств добавил, что спешить не стоит, "все должно быть основательно". "Ведь мы делаем это и для сегодняшнего дня, и для будущих поколений, поэтому здесь нужно подойти очень основательно", - сделал акцент российский лидер. Комментируя идею о необходимости закрепления в Конституции научного развития, Путин сообщил, что он согласен, если будут найдены формулировки, которые будут уместны для основного закона.