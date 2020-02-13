Клишас: президент должен будет подписать указ о включении поправок в Конституцию

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Президент РФ должен будет подписать специальный указ, который обеспечит включение поправок в Конституцию РФ в случае, если россияне поддержат предлагаемые изменения на общероссийском голосовании. Об этом сообщил в четверг на встрече с главой государства сопредседатель рабочей группы по Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Если эти поправки будут поддержаны гражданами, уважаемый Владимир Владимирович, вам предстоит подписать специальный указ, который обеспечит включение поправок в текст Конституции", - сказал Клишас, обращаясь к Путину.

Рабочая группа просит главу государства установить полномочия ЦИК по проведению общероссийского голосования. "Конечно же, провести общероссийское голосование непросто. И, наверное, единственный орган, который справится с этой непростой задачей, - это Центральная избирательная комиссия", - сказал Клишас.

"Но для того, чтобы начать подготовку к общероссийскому голосованию незамедлительно, мы вас просим подписать специальное распоряжение, которое уже сегодня предоставит возможность ЦИК начать подготовительные мероприятия, потому что работу предстоит провести большую", - добавил он.

По его словам, в законе будут предусмотрены специальные положения, которые дадут ЦИК все необходимые полномочия для проведения голосования.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.