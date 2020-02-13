Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет в будний день, он станет выходным

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Голосование по поправкам в Конституцию должно пройти в будний день, который станет выходным, заявил президент России Владимир Путин.

Он поддержал идею провести голосование по модели президентских выборов. "Что касается принципов организации всероссийского голосования, я с вами полностью согласен. Если сделать это на основе закона о выборах президента, мне кажется, что все принципы демократического проведения процедуры подобного рода будут соблюдены", - сказал российский лидер на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

Путин отметил, что закон о поправке к Конституции должен вступить в силу только по результатам всероссийского голосования, чтобы граждане сами стали его авторами.

Путин заявил, что сегодня-завтра подпишет распоряжение, связанное с подготовкой всероссийского голосования по поправкам в Конституцию.