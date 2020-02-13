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Путин: изменившаяся ситуация в экономике делает необходимыми поправки в Конституцию

По словам президента, в 1990 годы "было сложно сформулировать некоторые вещи, связанные с местом России в мире, ее суверенитетом"

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Изменившаяся ситуация в экономике делает возможным и необходимым внесение поправок в Конституцию. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.

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"Некоторые вещи в 1993 году невозможно было закрепить в законе, не только в Основном законе, в Конституции, а вообще в никаком законе, потому что этого не было, - сказал президент, указав на отсутствие распространения интернета и других обыденных в современном мире явлений. - Не было такого состояния, в котором сейчас находится наша страна".

Он добавил, что в те времена было сложно сформулировать некоторые вещи, связанные с местом России в мире, ее суверенитетом. "Мы не могли тогда и социальные гарантии, прошу прощение за тавтологию, потому что экономика была в таком состоянии, что принимать можно было в парламенте какие угодно законы, но если они не были подкреплены финансами, то тогда это было бессмысленно и, больше того, даже вредно", - сказал Путин, заметив при этом, что в 1990-е стало ясно, что многие законы принимаются без расчета на то, что они не будут выполняться, так как нет ресурсов для их исполнения.

По его словам, это и обусловило то, что социальные гарантии могли быть сформулированы лишь в общем виде. "А сейчас - нет, сейчас мы имеем такую возможность, та же индексация пенсий, допустим, МРОТ и т.д. - подчеркнул российский лидер. - Невозможно тогда это было написать, сейчас экономика в другом состоянии, мы можем. А если можем, то должны это сделать".

Глава государства, обращаясь к участникам рабочей группы, подчеркнул, что текущая встреча является рабочей. Он отметил активность ее членов, которые много ездят по регионам, общаются с людьми, находятся в постоянном контакте с профессиональными сообществами. Путин призвал участников встречи обсудить любые вопросы, если таковые возникли в ходе подготовительной работы.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияПредложения по изменениям в Конституции
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