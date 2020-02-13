ОП России готова участвовать в наблюдении за голосованием по поправке к Конституции

НОВО-ОГАРЕВО, 13 февраля. /ТАСС/. Глава Общественной палаты (ОП) РФ и член рабочей группы по Конституции Лидия Михеева сообщила, что система общественных палат России готова участвовать в организации наблюдения за ходом общероссийского голосования по поправке к Конституции.

"Система общественных палат России, Общественная палата РФ, региональные палаты готовы участвовать и организовывать такое масштабное общественное наблюдение за ходом общероссийского голосования", - сказала Михеева в четверг на встрече президента РФ Владимира Путина с рабочей группой.

Она также выделила принципы, которым должно соответствовать такое голосование. "Формулируя эти принципы, отталкиваемся от пожеланий граждан, а они уже звучат. Во-первых, обеспечение прозрачности всех процедур...", - подчеркнула Михеева. Также, по ее мнению, важно, чтобы процедура давала возможность "принять участие в голосовании и выразить свою волю всем".

"Считаем крайне важным обеспечить уровень требований к процедурам не ниже чем те, которые предусмотрены законом о выборах президента, я имею в виду и защищенность бюллетеней, если будут использоваться бюллетени, и наблюдение на участках, общественный контроль, и все другие, достаточно известные и хорошо зарекомендовавшие себя способы обеспечения прозрачности, это было бы важно для обеспечения легитимности результата такого большого и разностороннего общественного обсуждения", - отметила Михеева.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.